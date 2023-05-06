Google планує додати до своєї системи пошуку чат зі штучним інтелектом
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Компанія Google планує зробити свою пошукову систему більш "візуальною, зручною, особистою і людяною", додавши туди чат зі штучним інтелектом. Про це повідомляє видання Wall Street Journal, передає УНН.
Деталі
Цей крок пов'язаний з тим, що програми штучного інтелекту (ШІ), наприклад як ChatGPT, стрімко набирають популярності та демонструють технологію, яка може перевернути спосіб функціонування бізнесу і суспільства, пише WSJ.
Технологічний гігант віддалить свій сервіс від "10 синіх посилань", які є традиційним форматом представлення результатів пошуку, і планує включити в нього більше "людських голосів" як частину змін роботи пошукової системи.
Очікується, що наступного тижня на своїй щорічній конференції для розробників I/O Google представить нові функції, які дозволять користувачам вести бесіди з програмою штучного інтелекту. Проєкт буде називатись "Magi", додає WSJ, посилаючись на власні джерела.
Доповнення
Цього року використання штучного інтелекту у різних сферах бізнесу привернуло увагу широкої світової громадськості та викликало поспіх щодо впровадження подібних інструментів серед компаній.
Нагадаємо
Міністерство цифрової трансформації України працює над віртуальним помічником із робочою назвою "Надія", який, зокрема, може з'явитися в "Дії".