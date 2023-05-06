Google планирует добавить в свою систему поиска чат с искусственным интеллектом

Детали

Этот шаг связан с тем, что программы искусственного интеллекта (ИИ), например как ChatGPT, стремительно набирают популярность и демонстрируют технологию, которая может перевернуть способ функционирования бизнеса и общества, пишет WSJ.

Технологический гигант отдалит свой сервис от "10 синих ссылок", которые являются традиционным форматом представления результатов поиска, и планирует включить в него больше "человеческих голосов", как часть изменений работы поисковой системы.

Ожидается, что на следующей неделе на своей ежегодной конференции для разработчиков I/O Google представит новые функции, которые позволят пользователям вести беседы с программой искусственного интеллекта. Проект будет называться "Magi", добавляет WSJ, ссылаясь на собственные источники.

Дополнение

В этом году использование искусственного интеллекта в различных сферах бизнеса привлекло внимание широкой мировой общественности и вызвало спешку по внедрению подобных инструментов среди компаний.

Напомним

Министерство цифровой трансформации Украины работает над виртуальным помощником с рабочим названием "Надія", который, в частности, может появиться в "Дії".