Гонконгський вчений заявив про зростання заразності COVID-19 на 30%
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Гонконгський вчений Габріель Леунг заявив, що у штамі коронавірусу відбулася мутація і заразність COVID-19 збільшилася на 30%. Про це повідомляє УНН з посиланням на South China Morning Post.
“Професор Габріель Леунг, декан медичної школи Університету Гонконга, сказав, що штам вірусу (COVID-19, - ред.) збільшив заразність на 30% завдяки мутації ДНК”, - повідомили в ЗМІ.
За його словами, причиною може бути скасування заходів з соціального дистанціювання. Наразі кожен заражений може передати хворобу чотирьом іншим, про що свідчить міжнародне дослідження.
Нагадаємо, в світі на COVID-19 захворіло майже 12,7 млн осіб, померло - понад 560 тисяч.