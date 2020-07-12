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19 березня, 18:42 • 94814 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 134948 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 114637 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 129053 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 133696 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 123805 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

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Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Гонконгський вчений заявив про зростання заразності COVID-19 на 30%

Гонконгський вчений заявив про зростання заразності COVID-19 на 30%

Київ • УНН

 • 20326 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Гонконгський вчений Габріель Леунг заявив, що у штамі коронавірусу відбулася мутація і заразність COVID-19 збільшилася на 30%. Про це повідомляє УНН з посиланням на South China Morning Post.

“Професор Габріель Леунг, декан медичної школи Університету Гонконга, сказав, що штам вірусу (COVID-19, - ред.) збільшив заразність на 30% завдяки мутації ДНК”, - повідомили в ЗМІ.

За його словами, причиною може бути скасування заходів з соціального дистанціювання. Наразі кожен заражений може передати хворобу чотирьом іншим, про що свідчить міжнародне дослідження.

Нагадаємо, в світі на COVID-19 захворіло майже 12,7 млн осіб, померло - понад 560 тисяч.

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