Гонконгський вчений заявив про зростання заразності COVID-19 на 30%

“Професор Габріель Леунг, декан медичної школи Університету Гонконга, сказав, що штам вірусу (COVID-19, - ред.) збільшив заразність на 30% завдяки мутації ДНК”, - повідомили в ЗМІ.

За його словами, причиною може бути скасування заходів з соціального дистанціювання. Наразі кожен заражений може передати хворобу чотирьом іншим, про що свідчить міжнародне дослідження.

Нагадаємо, в світі на COVID-19 захворіло майже 12,7 млн осіб, померло - понад 560 тисяч.



