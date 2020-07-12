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08:58 • 27134 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 120929 просмотра

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Гонконгский ученый заявил о росте заразности COVID-19 на 30%

Гонконгский ученый заявил о росте заразности COVID-19 на 30%

Киев  •  УНН

 • 20324 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Гонконгский ученый Габриэль Леунг заявил, что в штамме коронавируса произошла мутация и заразность COVID-19 увеличилась на 30%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на South China Morning Post.

"Профессор Габриель Леунг, декан медицинской школы Университета Гонконга, сказал, что штамм вируса (COVID-19, - ред.) увеличил заразности на 30% благодаря мутации ДНК", - сообщили в СМИ.

По его словам, причиной может быть отмена мер социального дистанцирования. Сейчас каждый зараженный может передать болезнь четырем другим, о чем свидетельствует международное исследование.

Напомним, в мире на COVID-19 заболело почти 12,7 млн человек, умерло - более 560 000.

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