Гонконгский ученый заявил о росте заразности COVID-19 на 30%
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Гонконгский ученый Габриэль Леунг заявил, что в штамме коронавируса произошла мутация и заразность COVID-19 увеличилась на 30%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на South China Morning Post.
"Профессор Габриель Леунг, декан медицинской школы Университета Гонконга, сказал, что штамм вируса (COVID-19, - ред.) увеличил заразности на 30% благодаря мутации ДНК", - сообщили в СМИ.
По его словам, причиной может быть отмена мер социального дистанцирования. Сейчас каждый зараженный может передать болезнь четырем другим, о чем свидетельствует международное исследование.
Напомним, в мире на COVID-19 заболело почти 12,7 млн человек, умерло - более 560 000.