Гончарук: Україна має понад 500 мільярдів грн заборгованостей через банківські махінації
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. В Україні понад 500 мільярдів грн проблемної заборгованості внаслідок банківських махінацій. Про це сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук в етері ток-шоу "Свобода слова", передає УНН.
“На сьогоднішній день в Україні близько 500 мільярдів грн проблемної заборгованості. Десятки банків були виведені з ринку через те, що їх власники або менеджмент який поводив себе неадекватно”, — сказав Гончарук.
Прем’єр додав, що в разі судових позовів уряд покладатиметься, зокрема, на міжнародні арбітражі.
Нагадаємо, на Львівщині викрили мільйонні махінації із виплатами з Фонду соціального страхування.