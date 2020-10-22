Голубовська розповіла про три основні етапи розвитку COVID-19

"Нічого спільного ця хвороба (COVID-19 з грипом - ред.) не має: ні по навантаженню на систему охорони здоров'я, ні за наслідками для хворого. Коронавірусна інфекція - це тривале захворювання. Має в своєму розвитку кілька етапів, умовно можна виділити 3 основні етапи розвитку цієї хвороби. Перший - перший тиждень захворювання, коли хворі почуваються в основному здоровими: у 80% людей захворювання закінчується на цій стадії, не розвивається далі... Але, існує від 10 до 20% випадків, коли захворювання переходить у другу фазу. У першій фазі повинні просто спостерігатися пацієнти із груп ризику, повинні вчасно звертатися до лікаря, приймати вітаміни, вести нормальний спосіб життя, харчування", - розповіла вона.

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За словами Голубовської, на цьому етапі для лікування не потрібні антибактеріальні засоби і гормони.

"Ніяких антибактеріальних засобів, які до сих пір люди самі люблять приймати, і іноді колеги призначають... Ніяких антибактеріальних і гормональних засобів пацієнт не потребує. З другого тижня захворювання розвивається найважча для нас фаза - це коли ураження органів і систем здійснюється нашою імунною системою. Все наше лікування у цій фазі направлено на стримування ось-цього штурму імунної системи проти свого ж організму. Ця фаза триває тиждень-два тижні, а іноді і три тижні. У цій фазі ми застосовуємо всі види лікування, які визначені у наших нормативних документах - ці хворі перебувають у стаціонарі", - додала інфекціоніст.

Вона акцентувала увагу на тому, що після захворювання на коронавірусну хворобу, людина ще місяць може знаходиться на лікарняному.

"Далі хвороба переходить у наступну стадію - постковідний синдром. У світі він зараз інтенсивно вивчається, тому що це буде окрема проблема. Пацієнту потрібно знаходиться під наглядом, і згідно з нашими нормативними документами, ви можете до місяця перебуває на лікарняному листі після перенесеної коронавірусної інфекції", - зазначила Голубовська.

Заслужений лікар України підкреслила, що потрібно не впадати у паніку, слухати поради свого лікаря і виконувати елементарні методи попередження поширення захворювання.

Раніше, Ольга Голубовська заявляла, що Україна входить у найважчий період пандемії COVID-19, і в цей період необхідно відкласти всі розважальні заходи.

Нагадаємо, з початку пандемії в Україні зафіксовано 322 879 хворих COVID-19, за останню добу виявили 7053 інфікованих, що є новим антирекордом.