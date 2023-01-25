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Голубів з головної ялинки в Києві продали для збору коштів на "Армію дронів"

Київ • УНН

 • 962064 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Усі 100 голубів миру з «ялинки незламності» Києва продали на благодійному розпродажі, щоб зібрати кошти для «Армії дронів», які допомагають ЗСУ моніторити лінію фронту. Наразі зібрали 62 тис. грн. Про це журналісту УНН повідомив голова компанії "Folk Ukraine" Ігор Добруцький.

Голубів з головної ялинки в Києві продали для збору коштів на "Армію дронів"

Добруцький підтвердив, що продали 100 голубів.

Цитата

«Вже надійшло 62 тис. грн», - сказав Добруцький.

Деталі

Раніше Добруцький повідомляв, що"Folk Ukraine" вирішили зробити благодійний розпродаж ексклюзивних прикрас з цьогорічної ялинки та 100% коштів перерахувати на «Армію дронів», які допомагають ЗСУ моніторити лінію фронту. (Платформа UNITED24).

Він зазначав, що всього таких голубів було 100 шт. Усі вони місяць прикрашали головну новорічну ялинку на Софійській площі. Вартість одного голуба 500 грн, але можна було задонатити більше.

Добруцький також повідомив, що цього тижня 100 голубів попрямують до своїх власників.

Доповнення

Столичну ялинку прибрали із Софійської площі 20 січня.

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