Головну ялинку країни демонтують 20 січня. Генератор, який живив гірлянди, передадуть військовим
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Цього року столичну ялинку приберуть із Софійської площі наступної п’ятниці, 20 січня. Про це повідомив голова компанії "Folk Ukraine" Ігор Добруцький у коментарі "Вечірньому Києву", передає УНН.
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Повідомляється, що до п’ятниці ялинка буде підсвічуватись щодня з 17:00 до 21:00, включно до 19 січня — Свята Водохреща. Добруцький зазначив, що під час повітряної тривоги освітлення вимикатимуть. Також після демонтажу дерева генератор, який живить енергоощадні синьо-жовті гірлянди, передадуть військовим.
Видання нагадує, що у цьому році місто не витрачало коштів на новорічну ялинку - дерево та прикраси для неї надав бізнес і меценати.
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Київська ялинка потрапила у світовий рейтинг новорічних красунь.