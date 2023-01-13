Головну ялинку країни демонтують 20 січня. Генератор, який живив гірлянди, передадуть військовим

Деталі

Повідомляється, що до п’ятниці ялинка буде підсвічуватись щодня з 17:00 до 21:00, включно до 19 січня — Свята Водохреща. Добруцький зазначив, що під час повітряної тривоги освітлення вимикатимуть. Також після демонтажу дерева генератор, який живить енергоощадні синьо-жовті гірлянди, передадуть військовим.

Видання нагадує, що у цьому році місто не витрачало коштів на новорічну ялинку - дерево та прикраси для неї надав бізнес і меценати.

Нагадаємо

Київська ялинка потрапила у світовий рейтинг новорічних красунь.