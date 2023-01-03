Київська ялинка потрапила у світовий рейтинг новорічних красунь

Деталі

На першому місці рейтингу опинилась ялинка Вільнюса. За нею - ялинка з Гонконгу. На третьому і четвертому місцях різдвяні красуні Стокгольму та Каракаса. Українська красуня замкнула ТОП-5.

Рейтинг новорічних ялинок світу:

1. Вільнюс, Литва.

2. Гонконг, Китай.

3. Стокгольм, Швеція.

4. Каракас, Венесуела.

5. Київ, Україна.

6. Нью-Йорк, США.

7. Прага, Чехія.

8. Мілан, Італія.

9. Лондон, Великобританія.

10. Варшава, Польща.

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Нагадаємо

У тимчасово окупованій росією Керчі виник скандал через новорічну ялинку на головній площі міста, яку прикрасили блакитними та жовтими кулями. Поєднання кольорів як на державному прапорі України, викликало неоднозначну реакцію у соціальних мережах.