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Київська ялинка потрапила у світовий рейтинг новорічних красунь

Київ • УНН

 • 1059712 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Британська телерадіомовна корпорація Бі-бі-сі поширила свій рейтинг святкових ялинок. Новорічні красуні представленні з 10 країн світу. Про це інформує УНН.

Київська ялинка потрапила у світовий рейтинг новорічних красунь

Деталі

На першому місці рейтингу опинилась ялинка Вільнюса. За нею - ялинка з Гонконгу. На третьому і четвертому місцях різдвяні красуні Стокгольму та Каракаса. Українська красуня замкнула ТОП-5.

Рейтинг новорічних ялинок світу:

1. Вільнюс, Литва.
2. Гонконг, Китай.
3. Стокгольм, Швеція.
4. Каракас, Венесуела.
5. Київ, Україна.
6. Нью-Йорк, США.
7. Прага, Чехія.
8. Мілан, Італія.
9. Лондон, Великобританія.
10. Варшава, Польща.

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Публикация от BBC News (@bbcnews)

Нагадаємо

У тимчасово окупованій росією Керчі виник скандал через новорічну ялинку на головній площі міста, яку прикрасили блакитними та жовтими кулями. Поєднання кольорів як на державному прапорі України, викликало неоднозначну реакцію у соціальних мережах.

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