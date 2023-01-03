Київська ялинка потрапила у світовий рейтинг новорічних красунь
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Британська телерадіомовна корпорація Бі-бі-сі поширила свій рейтинг святкових ялинок. Новорічні красуні представленні з 10 країн світу. Про це інформує УНН.
Деталі
На першому місці рейтингу опинилась ялинка Вільнюса. За нею - ялинка з Гонконгу. На третьому і четвертому місцях різдвяні красуні Стокгольму та Каракаса. Українська красуня замкнула ТОП-5.
Рейтинг новорічних ялинок світу:
1. Вільнюс, Литва.
2. Гонконг, Китай.
3. Стокгольм, Швеція.
4. Каракас, Венесуела.
5. Київ, Україна.
6. Нью-Йорк, США.
7. Прага, Чехія.
8. Мілан, Італія.
9. Лондон, Великобританія.
10. Варшава, Польща.
Нагадаємо
У тимчасово окупованій росією Керчі виник скандал через новорічну ялинку на головній площі міста, яку прикрасили блакитними та жовтими кулями. Поєднання кольорів як на державному прапорі України, викликало неоднозначну реакцію у соціальних мережах.