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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 21405 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 54182 перегляди

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У Криму скандал через блакитні та жовті кульки на ялинці у Керчі. Прикраси уже знімають

У Криму скандал через блакитні та жовті кульки на ялинці у Керчі. Прикраси уже знімають

Київ • УНН

 • 877285 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. У тимчасово окупованій росією Керчі виник скандал через новорічну ялинку на головній площі міста, яку прикрасили блакитними та жовтими кулями. Поєднання кольорів як на державному прапорі України, викликало неоднозначну реакцію у соціальних мережах, передає УНН із посиланням на "Крим.Реалії".

Деталі

За даними ЗМІ, деякі користувачі здивувалися, що головна новорічна ялинка Керчі нібито прикрашена «кольорами прапора сусідньої країни».

У керченських пабліках стверджують, що «за цим фактом почалися перевірки».

Російська окупаційна адміністрація Керчі публічно не коментує ситуацію, проте прикраси з ялинки вже знімають, зазначає видання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві засвітили вогні на "Ялинці незламності"

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