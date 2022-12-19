У Криму скандал через блакитні та жовті кульки на ялинці у Керчі. Прикраси уже знімають
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У тимчасово окупованій росією Керчі виник скандал через новорічну ялинку на головній площі міста, яку прикрасили блакитними та жовтими кулями. Поєднання кольорів як на державному прапорі України, викликало неоднозначну реакцію у соціальних мережах, передає УНН із посиланням на "Крим.Реалії".
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За даними ЗМІ, деякі користувачі здивувалися, що головна новорічна ялинка Керчі нібито прикрашена «кольорами прапора сусідньої країни».
У керченських пабліках стверджують, що «за цим фактом почалися перевірки».
Російська окупаційна адміністрація Керчі публічно не коментує ситуацію, проте прикраси з ялинки вже знімають, зазначає видання.
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