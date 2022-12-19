У Криму скандал через блакитні та жовті кульки на ялинці у Керчі. Прикраси уже знімають

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За даними ЗМІ, деякі користувачі здивувалися, що головна новорічна ялинка Керчі нібито прикрашена «кольорами прапора сусідньої країни».

У керченських пабліках стверджують, що «за цим фактом почалися перевірки».

Російська окупаційна адміністрація Керчі публічно не коментує ситуацію, проте прикраси з ялинки вже знімають, зазначає видання.

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