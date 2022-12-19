В Крыму скандал из-за голубых и желтых шаров на елке в Керчи. Украшения уже снимают

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Во временно оккупированной россией Керчи возник скандал из-за новогодней елки на главной площади города, которую украсили голубыми и желтыми шарами. Сочетание цветов как на государственном флаге Украины вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".

Детали

По данным СМИ, некоторые пользователи удивились, что главная новогодняя елка Керчи якобы украшена «цветами флага соседней страны».

В керченских пабликах утверждают, что «по этому факту начались проверки».

Российская оккупационная администрация Керчи публично не комментирует ситуацию, однако украшения с елки уже снимают, отмечает издание.

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