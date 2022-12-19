В Крыму скандал из-за голубых и желтых шаров на елке в Керчи. Украшения уже снимают

Детали

По данным СМИ, некоторые пользователи удивились, что главная новогодняя елка Керчи якобы украшена «цветами флага соседней страны».

В керченских пабликах утверждают, что «по этому факту начались проверки».

Российская оккупационная администрация Керчи публично не комментирует ситуацию, однако украшения с елки уже снимают, отмечает издание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве зажгли огни на "Елке несокрушимости"