В Крыму скандал из-за голубых и желтых шаров на елке в Керчи. Украшения уже снимают
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Во временно оккупированной россией Керчи возник скандал из-за новогодней елки на главной площади города, которую украсили голубыми и желтыми шарами. Сочетание цветов как на государственном флаге Украины вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".
Детали
По данным СМИ, некоторые пользователи удивились, что главная новогодняя елка Керчи якобы украшена «цветами флага соседней страны».
В керченских пабликах утверждают, что «по этому факту начались проверки».
Российская оккупационная администрация Керчи публично не комментирует ситуацию, однако украшения с елки уже снимают, отмечает издание.
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