Киевская елка попала в мировой рейтинг новогодних красавиц

Детали

На первом месте рейтинга оказалась елка Вильнюса. За ней – елка из Гонконга. На третьем и четвертом местах рождественские красавицы Стокгольма и Каракаса. Украинская красавица заперла ТОП-5.

Рейтинг новогодних елок мира:

1. Вильнюс, Литва.

2. Гонконг, Китай.

3. Стокгольм, Швеция.

4. Каракас, Венесуэла.

5. Киев, Украина.

6. Нью-Йорк, США.

7. Прага, Чехия.

8. Милан, Италия.

9. Лондон, Великобритания.

10. Варшава, Польша.

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Напомним

Во временно оккупированной россией Керчи возник скандал из-за новогодней елки на главной площади города, которую украсили голубыми и желтыми шарами. Сочетание цветов как на государственном флаге Украины вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях.