Киевская елка попала в мировой рейтинг новогодних красавиц
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си распространила свой рейтинг праздничных елок. Новогодние красавицы представлены из 10 стран мира. Об этом информирует УНН.
Детали
На первом месте рейтинга оказалась елка Вильнюса. За ней – елка из Гонконга. На третьем и четвертом местах рождественские красавицы Стокгольма и Каракаса. Украинская красавица заперла ТОП-5.
Рейтинг новогодних елок мира:
1. Вильнюс, Литва.
2. Гонконг, Китай.
3. Стокгольм, Швеция.
4. Каракас, Венесуэла.
5. Киев, Украина.
6. Нью-Йорк, США.
7. Прага, Чехия.
8. Милан, Италия.
9. Лондон, Великобритания.
10. Варшава, Польша.
Напомним
Во временно оккупированной россией Керчи возник скандал из-за новогодней елки на главной площади города, которую украсили голубыми и желтыми шарами. Сочетание цветов как на государственном флаге Украины вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях.