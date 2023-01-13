Главную елку страны демонтируют 20 января. Генератор, питавший гирлянды, передадут военным

Детали

Сообщается, что до пятницы елка будет подсвечиваться ежедневно с 17:00 до 21:00, включительно до 19 января — Праздника Крещения. Добруцкий отметил, что во время воздушной тревоги освещение будут выключать. Также после демонтажа дерева генератор, который питает энергосберегающие сине-желтые гирлянды, передадут военным.

Издание напоминает, что в этом году город не тратил средств на новогоднюю елку - дерево и украшения для нее предоставил бизнес и меценаты.

Напомним

Киевская елка попала в мировой рейтинг новогодних красавиц.