Главную елку страны демонтируют 20 января. Генератор, питавший гирлянды, передадут военным
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В этом году столичную елку уберут с Софийской площади в следующую пятницу, 20 января. Об этом сообщил глава компании "Folk Ukraine" Игорь Добруцкий в комментарии "Вечернему Киеву", передает УНН.
Детали
Сообщается, что до пятницы елка будет подсвечиваться ежедневно с 17:00 до 21:00, включительно до 19 января — Праздника Крещения. Добруцкий отметил, что во время воздушной тревоги освещение будут выключать. Также после демонтажа дерева генератор, который питает энергосберегающие сине-желтые гирлянды, передадут военным.
Издание напоминает, что в этом году город не тратил средств на новогоднюю елку - дерево и украшения для нее предоставил бизнес и меценаты.
Напомним
Киевская елка попала в мировой рейтинг новогодних красавиц.