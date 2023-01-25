Голубей с главной елки в Киеве продали для сбора средств на "Армию дронов"

Добруцкий подтвердил, что продали 100 голубей.

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«Уже поступило 62 тыс. грн», - сказал Добруцкий.

Детали

Ранее Добруцкий сообщал, что "Folk Ukraine" решили сделать благотворительную распродажу эксклюзивных украшений с нынешней елки и 100% средств перечислить на «Армию дронов», которые помогают ВСУ мониторить линию фронта. (Платформа UNITED24).

Он отмечал, что всего таких голубей было 100 шт. Все они месяц украшали главную новогоднюю елку на Софийской площади. Стоимость одного голубя 500 грн, но можно было задонатить больше.

Добруцкий также сообщил, что на этой неделе 100 голубей направятся к своим владельцам.

Дополнение

Столичную елку убрали с Софийской площади 20 января.