Головування Чехії в ЄС: Зеленський закликає погодити сьомий пакет санкцій проти росії

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“Вже за кілька тижнів почнеться чеське головування у Європейському Союзі. І в цей час буде не менше викликів перед нами, перед усією Європою, ніж зараз. Але вони трансформуються... Ми маємо погодити сьомий санкційний пакет проти росії за цю агресію, за цю війну. А також маємо перейти вже предметно до відбудови України — всієї звільненої території”, — заявив Президент.

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З його слів, коли в березні прем’єр-міністр Чехії відвідав Київ, він став одним із перших європейських лідерів, хто сміливо показав, що “Європа є й буде разом з Україною”.

“І я вірю, що Чеська Республіка буде серед лідерів і в реалізації найбільшого економічного та інфраструктурного проекту нашого часу — українського відновлення. Це особлива можливість показати всю силу Європи — технологічну, інституційну, творчу. Маємо забезпечити повну синхронізацію українського національного Плану відбудови і європейської Платформи відбудови, щоб реалізувати їх максимально якісно та швидко. Також запрошую вас долучитися до відбудови України й на національному рівні — взявши шефство над одним із регіонів або міст, або громад, містечок України, які постраждали від російської агресії”, — зазначив Глава держави.

Як підкреслив Зеленський, така відбудова буде найкращим доказом того, що жодна агресія, хоч би якою жорстокою вона була, вже ніколи не досягне своїх цілей і не зможе зламати жоден із європейських народів, і тим паче Європу в цілому.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на презентації платформи United24 у Вашингтоні закликав американців долучитися до цієї платформи, щоб відбудувати Україну.