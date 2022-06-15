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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Головування Чехії в ЄС: Зеленський закликає погодити сьомий пакет санкцій проти росії

Головування Чехії в ЄС: Зеленський закликає погодити сьомий пакет санкцій проти росії

Київ • УНН

 • 84759 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Україна має отримати все для перемоги — в тому числі кандидатство в ЄС. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час звернення до обох палат парламенту Чехії та до всіх чехів, пише УНН.

Цитата

“Вже за кілька тижнів почнеться чеське головування у Європейському Союзі. І в цей час буде не менше викликів перед нами, перед усією Європою, ніж зараз. Але вони трансформуються... Ми маємо погодити сьомий санкційний пакет проти росії за цю агресію, за цю війну. А також маємо перейти вже предметно до відбудови України — всієї звільненої території”, — заявив Президент.

Деталі

З його слів, коли в березні прем’єр-міністр Чехії відвідав Київ, він став одним із перших європейських лідерів, хто сміливо показав, що “Європа є й буде разом з Україною”.

“І я вірю, що Чеська Республіка буде серед лідерів і в реалізації найбільшого економічного та інфраструктурного проекту нашого часу — українського відновлення. Це особлива можливість показати всю силу Європи — технологічну, інституційну, творчу. Маємо забезпечити повну синхронізацію українського національного Плану відбудови і європейської Платформи відбудови, щоб реалізувати їх максимально якісно та швидко. Також запрошую вас долучитися до відбудови України й на національному рівні — взявши шефство над одним із регіонів або міст, або громад, містечок України, які постраждали від російської агресії”, — зазначив Глава держави.

Як підкреслив Зеленський, така відбудова буде найкращим доказом того, що жодна агресія, хоч би якою жорстокою вона була, вже ніколи не досягне своїх цілей і не зможе зламати жоден із європейських народів, і тим паче Європу в цілому.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на презентації платформи United24 у Вашингтоні закликав американців долучитися до цієї платформи, щоб відбудувати Україну.

Українські Національні Новини

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