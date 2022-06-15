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Председательство Чехии в ЕС: Зеленский призывает согласовать седьмой пакет санкций против россии

Председательство Чехии в ЕС: Зеленский призывает согласовать седьмой пакет санкций против россии

Киев • УНН

 • 84756 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Украина должна получить все для победы — включая кандидатство в ЕС. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения в обе палаты парламента Чехии и ко всем чехам, пишет УНН.

Цитата

“Уже через несколько недель начнется чешское председательство в Европейском Союзе. И в это время будет не меньше вызовов перед нами, перед всей Европой, чем сейчас. Но они трансформируются... Мы должны согласовать седьмой санкционный пакет против россии за эту агрессию, за эту войну. А также должны перейти уже предметно к восстановлению Украины — всей освобожденной территории”, — заявил Президент.

Детали

С его слов, когда в марте премьер-министр Чехии посетил Киев, он стал одним из первых европейских лидеров, кто смело показал, что “Европа есть и будет вместе с Украиной”.

“И я верю, что Чешская Республика будет среди лидеров и в реализации крупнейшего экономического и инфраструктурного проекта нашего времени — украинского обновления. Это особенная возможность показать всю силу Европы — технологическую, институциональную, творческую. Должны обеспечить полную синхронизацию украинского национального Плана восстановления и европейской Платформы восстановления, чтобы реализовать их максимально качественно и быстро. Также приглашаю вас присоединиться к восстановлению Украины и на национальном уровне — взяв шефство над одним из регионов или городов, или громад, городков Украины, пострадавших от российской агрессии”, — отметил Глава государства.

Как подчеркнул Зеленский, такое восстановление будет наилучшим доказательством того, что ни одна агрессия, какой бы жестокой она ни была, уже никогда не достигнет своих целей и не сможет сломать ни один из европейских народов, и тем более Европу в целом.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на презентации платформы United24 в Вашингтоне призвал американцев присоединиться к этой платформе, чтобы отстроить Украину.

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