Голову Харківського університету повітряних сил запідозрили у розкраданні майже 2,5 млн грн

"Військовою прокуратурою за підозрою у розтраті 2,4 млн грн на користь двох ТОВ при закупівлі пального затриманий начальник Харківського національного університету Повітряних Сил ім Кожедуба генерал - майор Алімпієв А. М.", - повідомив Генпрокурор.

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За його словами, Генпрокуратура готує клопотання про арешт майора і відсторонення його від займаної посади.

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