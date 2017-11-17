Голову Харківського університету повітряних сил запідозрили у розкраданні майже 2,5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Військова прокуратура у п’ятницю затримала начальника Харківського університету Повітряних Сил ім. Кожедуба за підозрою у розкраданні державних коштів. Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Військовою прокуратурою за підозрою у розтраті 2,4 млн грн на користь двох ТОВ при закупівлі пального затриманий начальник Харківського національного університету Повітряних Сил ім Кожедуба генерал - майор Алімпієв А. М.", - повідомив Генпрокурор.
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За його словами, Генпрокуратура готує клопотання про арешт майора і відсторонення його від займаної посади.
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