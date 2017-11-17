Председателя Харьковского университета воздушных сил заподозрили в хищении почти 2,5 млн грн

"Военной прокуратурой по подозрению в растрате 2,4 млн грн в пользу двух ООО при закупке горючего задержан начальник Харьковского национального университета Воздушных Сил им Кожедуба генерал - майор Алимпиев А.Н.", - сообщил генпрокурор.

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По его словам, Генпрокуратура готовит ходатайство об аресте майора и отстранения его от занимаемой должности.

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