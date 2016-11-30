Головну ялинку столиці прикрасять 3 км гірлянд і тисяча дизайнерських іграшок

“1 тис. дерев’яних іграшок, які підготували для нас майстри з Яворівщини будуть на головній ялинці. Вони всі виготовлені і чекають старту від дизайнерів. На площі буде 40 км гірлянд і 3 км - на самій головній ялинці", - розповів І.Добруцький і додав, що ще 4,5 км гірлянд використають для того, щоб створити ефект зоряного неба.

Як повідомляв УНН, головна ялинка країни цього року буде на метр вищою за минулорічну.