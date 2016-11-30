Главную елку столицы украсят 3 км гирлянд и тысяча дизайнерских игрушек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Главную елку столицы в этом году украсят 3 км гирлянд и 1 тыс. дизайнерских игрушек. Об этом во время пресс-конференции сообщил основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий, передает корреспондент УНН.
"1 тыс. деревянных игрушек, которые подготовили для нас мастера с Яворивщины будут на главной елке. Они все изготовлены и ждут старта от дизайнеров. На площади будет 40 км гирлянд и 3 км - на самой главной елке ", - рассказал И.Добруцкий и добавил, что еще 4,5 км гирлянд используют для того, чтобы создать эффект звездного неба.
Как сообщал УНН, главная елка страны в этом году будет на метр выше прошлогодней .