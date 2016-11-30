Главную елку столицы украсят 3 км гирлянд и тысяча дизайнерских игрушек

"1 тыс. деревянных игрушек, которые подготовили для нас мастера с Яворивщины будут на главной елке. Они все изготовлены и ждут старта от дизайнеров. На площади будет 40 км гирлянд и 3 км - на самой главной елке ", - рассказал И.Добруцкий и добавил, что еще 4,5 км гирлянд используют для того, чтобы создать эффект звездного неба.

Как сообщал УНН, главная елка страны в этом году будет на метр выше прошлогодней .