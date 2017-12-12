Головну ялинку країни майже встановили
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. На Софійській площі в Києві вже майже закінчили встановлювати головну новорічну ялинку. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Так, на даний момент, до ялинки вже причепили майже всі додаткові гілки, проте роботи з "причепурення" ялинки продовжуються.
В прес-службі Folk Ukraine повідомили, що сьогодні-завтра ялинку вже можуть почати наряджати.
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"Сьогодні вже може й почнемо, в крайньому випадку завтра. Іграшки вже є, вони зараз знаходяться у технічному приміщенні", - повідомили в прес-службі.
Нагадаємо, стало відомо про програму новорічних та різдвяних заходів у Києві.