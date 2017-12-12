Главную елку страны почти установили
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. На Софийской площади в Киеве уже почти закончили устанавливать главную новогоднюю елку. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Так, на данный момент, к елке уже прицепили почти все дополнительные ветви, однако работы по "притиранья" елки продолжаются.
В пресс-службе Folk Ukraine сообщили, что завтра елку уже могут начать наряжать.
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"Сегодня уже может и начнем, в крайнем случае завтра. Игрушки уже есть, они сейчас находятся в техническом помещении", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, стало известно о программе новогодних и рождественских мероприятий в Киеве.