Главную елку страны почти установили

Так, на данный момент, к елке уже прицепили почти все дополнительные ветви, однако работы по "притиранья" елки продолжаются.

В пресс-службе Folk Ukraine сообщили, что завтра елку уже могут начать наряжать.

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"Сегодня уже может и начнем, в крайнем случае завтра. Игрушки уже есть, они сейчас находятся в техническом помещении", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, стало известно о программе новогодних и рождественских мероприятий в Киеве.