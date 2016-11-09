Головний запорізький католик розподілить зібранні Папою Римським кошти для України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Його Преосвященство єпископа Яна Собіло, Єпископа помічника Харківсько-Запорізької дієцезії Римсько-Католицької Церкви в Україні призначено головою технічного комітету Акції "Папа для України". Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі проекту.
Нагадаємо, що 3 квітня 2016 року Папа Римський Франциск оголосив збір пожертв для потреб постраждалих від війни в Україні, який відбувся 24 квітня в католицьких церквах Європи. Крім цього, Святіший Отець зробив значне пожертвування особисто від себе. Зібрані пожертви призначені виключно для населення, яке постраждало внаслідок війни, без поділу по вірі, конфесії чи етнічної приналежності.
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7 листопада Його Святість Папа Франциск прийняв на аудієнції Його Високопреосвященство архиєпископа Клаудіо Ґуджеротті, Апостольського Нунція в Україні. За повідомленням Апостольської Нунціатури в Україні, Папа хотів ознайомитися з розвитком ситуації у нашій державі та був детально поінформований про вже виконавчу фазу проекту “Папа для України”.
Папа Франциск нагадав, що Україна займає особливе місце в його серці, що він щодня молиться про повернення миру, про розраду для найбільш потребуючих та про прогрес України.
Як повідомляв УНН, в рамках проекту “Папа для України” по всій Європі були зібрані 8 млн євро.