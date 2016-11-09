Главный запорожский католик распределит собранные Папой Римским средства для Украины

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15 марта, 19:03 • 112253 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158183 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132821 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125720 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110004 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104076 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100499 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 131210 просмотра

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14 марта, 19:56 • 127694 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Киев • УНН

 • 8217 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Его Преосвященство епископа Яна Собило, епископа помощника Харьковско-Запорожской епархии Римско-Католической Церкви в Украине назначен председателем технического комитета Акции "Папа для Украины". Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе проекта.

Напомним, что 3 апреля 2016 Папа Римский Франциск объявил сбор пожертвований для нужд пострадавших от войны в Украине, который состоялся 24 апреля в католических церквях Европы. Кроме этого, Святейший Отец сделал значительное пожертвование лично от себя. Собранные пожертвования предназначены исключительно для населения, пострадавшего в результате войны, без разделения по вере, конфессии или этнической принадлежности.

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7 ноября Его Святейшество Папа Франциск принял на аудиенции Его Высокопреосвященство архиепископ Клаудио Гуджеротти, Апостольского нунция в Украине. По сообщению Апостольской нунциатуры в Украине, Папа хотел следить за развитием ситуации в нашем государстве и был подробно проинформирован об уже исполнительной фазе проекта "Папа для Украины".

Папа Франциск напомнил, что Украина занимает особое место в его сердце, что он ежедневно молится о возвращении мира, об утешении для наиболее нуждающихся и о прогрессе Украины.

Как сообщал УНН, в рамках проекта "Папа для Украины" по всей Европе были собраны 8 млн евро.

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