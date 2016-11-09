Главный запорожский католик распределит собранные Папой Римским средства для Украины

Напомним, что 3 апреля 2016 Папа Римский Франциск объявил сбор пожертвований для нужд пострадавших от войны в Украине, который состоялся 24 апреля в католических церквях Европы. Кроме этого, Святейший Отец сделал значительное пожертвование лично от себя. Собранные пожертвования предназначены исключительно для населения, пострадавшего в результате войны, без разделения по вере, конфессии или этнической принадлежности.

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7 ноября Его Святейшество Папа Франциск принял на аудиенции Его Высокопреосвященство архиепископ Клаудио Гуджеротти, Апостольского нунция в Украине. По сообщению Апостольской нунциатуры в Украине, Папа хотел следить за развитием ситуации в нашем государстве и был подробно проинформирован об уже исполнительной фазе проекта "Папа для Украины".

Папа Франциск напомнил, что Украина занимает особое место в его сердце, что он ежедневно молится о возвращении мира, об утешении для наиболее нуждающихся и о прогрессе Украины.

Как сообщал УНН, в рамках проекта "Папа для Украины" по всей Европе были собраны 8 млн евро.