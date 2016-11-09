Голови МЗС країн Євросоюзу зберуться на екстрену зустріч через перемогу Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу зберуться на термінову зустріч після того, як президентські вибори в США виграв республіканець Дональд Трамп, передає УНН з посиланням на DW.
Як зазначається, голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні запросила міністрів закордонних прав ЄС до Брюсселя у неділю, 13 листопада, ввечері на неформальну вечерю для обговорення розвитку відносин ЄС та США після виборів.
Раніше очікувалося, що міністри зберуться на зустріч у понеділок, 14 листопада, проте перемога Д.Трампа на виборах у США викликала у ЄС чимало занепокоєння, зокрема щодо перегляду ролі США у НАТО.