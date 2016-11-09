Главы МИД стран Евросоюза соберутся на экстренную встречу из-за победы Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза соберутся на срочную встречу после того, как президентские выборы в США выиграл республиканец Дональд Трамп, передает УНН со ссылкой на DW.
Как отмечается, глава европейской дипломатии Ф.Могерини пригласила министров иностранных прав ЕС в Брюссель в воскресенье, 13 ноября, вечером на неформальный ужин для обсуждения развития отношений ЕС и США после выборов.
Ранее ожидалось, что министры соберутся на встречу в понедельник, 14 ноября, однако победа Д.Трампа на выборах в США вызвала в ЕС немало беспокойства, в частности относительно пересмотра роли США в НАТО.