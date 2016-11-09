Главы МИД стран Евросоюза соберутся на экстренную встречу из-за победы Д.Трампа

Как отмечается, глава европейской дипломатии Ф.Могерини пригласила министров иностранных прав ЕС в Брюссель в воскресенье, 13 ноября, вечером на неформальный ужин для обсуждения развития отношений ЕС и США после выборов.

Ранее ожидалось, что министры соберутся на встречу в понедельник, 14 ноября, однако победа Д.Трампа на выборах в США вызвала в ЕС немало беспокойства, в частности относительно пересмотра роли США в НАТО.