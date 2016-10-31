Голова ВСУ запевнив, що не мав ні готівки, ні офшорних компаній, ні закордонних рахунків
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Голова Верховного суду України Ярослав Романюк прокоментував інформацію у своїй електронній декларації, а саме відсутність готівкових коштів на кінець мунулого року, передає кореспондент УНН.
"Відповідно до закону про запобігання корупції, повідомляється про наявність готівки на кінець звітного періоду, тобто на 31 грудня 2015 року. Так, на той час у мене готівкових заощаджень не було. Я не хочу сказати, що живу від зарплати до зарплати. Безумовно, якісь заощадження залишаються з однієї й другої зарплати, а потім доводиться щось купити: чи то з предметів одягу, чи взуття", - сказав він.
Голова ВСУ зазначив, що на кінець звітного періоду заощадження не накопичуються такими великими. "В усякому разі, на кінець звітного періоду, їх у мене просто не було. Коли будуть вони, тоді і буду декларувати", - уточнив він.
Я.Романюк також додав, що він не має не тільки готівки, але й "ні заводів, ні параходів, ні офшорних компаній, ні валютних рахунків за кордоном, ні будинків, ні дач, ні земельних ділянок".
На уточнення журналістів, чи не ображає голову ВСУ те, що у деяких підлеглих є більші статки, хоча вони теж займаються тільки суддівською діяльністю, Я.Романюк відповів: "Кожен так живе як може. В кожного свої життєві пріоритети: хтось ставить за мету, наприклад, поліпшення свого матеріального становища. Для мене це не головне. Мене це влаштовує, так як я живу. Мені немає потреби ні там діамантових годинників, я ношу наш корпоративний годинник Верховного суду. І корона з голови, мені вибачте, у зв'язку з цим з голови не спадає".