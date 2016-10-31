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Глава ВСУ заверил, что не имел ни наличных, ни оффшорных компаний, ни зарубежных счетов

Глава ВСУ заверил, что не имел ни наличных, ни оффшорных компаний, ни зарубежных счетов

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Глава Верховного суда Украины Ярослав Романюк прокомментировал информацию в своей электронной декларации, а именно отсутствие наличных средств на конец прошлого года, передает корреспондент УНН.

"Согласно закону о предотвращении коррупции, сообщается о наличии наличности на конец отчетного периода, то есть на 31 декабря 2015 года. Да, в то время у меня наличных сбережений не было. Я не хочу сказать, что живу от зарплаты до зарплаты. Безусловно, какие-то сбережения остаются с одной и второй зарплаты, а потом приходится что-то купить: то из предметов одежды, или обувь", - сказал он.

Глава ВСУ отметил, что на конец отчетного периода сбережения не накапливаются такими большими. "Во всяком случае, на конец отчетного периода, их у меня просто не было. Когда будут они, тогда и буду декларировать", - уточнил он.

Я.Романюк также добавил, что он не имеет не только наличных, но и "ни заводов, ни параходов, ни оффшорных компаний, ни валютных счетов за рубежом, ни домов, ни дач, ни земельных участков".

На уточнение журналистов, не оскорбляет ли главу ВСУ то, что у некоторых подчиненных есть большие состояния, хотя они занимаются только судейской деятельностью, Я.Романюк ответил: "Каждый так живет как может. У каждого свои жизненные приоритеты: кто-то ставит целью, например, улучшение своего материального положения. Для меня это не главное. Меня это устраивает, так как я живу. Мне не нужны там бриллиантовые часы, я ношу наши корпоративные часы Верховного суда. И корона с головы, меня извините, в связи с этим из головы не спадает".

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