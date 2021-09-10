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Голова ТСК запитала у прем’єр міністра, чому досі не звільнені члени Наглядової Ради “УЗ”

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Голова Тимчасової слідчої комісії ВР з питань оцінки критичного стану “УЗ” Юлія Гришина підняла питання кадрових змін на залізниці під час години запитань до уряду, повідомляє УНН.

Цитата

“Чому до сих пір не замінені члени Наглядової Ради, у яких контракти закінчилися ще в червні? Чому не замінені члени правління, через яких компанія зазнала 12 млн грн збитків? І коли конкретно будуть прийняти ці рішення”, — запитала Гришина у прем’єр-міністра сьогодні у Раді.

Відповідаючи на запитання нардепа, Денис Шмигаль заявив, що “УЗ” одне з найважливіших підприємств держави і нині там відбуваються значні зміни, зокрема кадрові — триває пошук претендентів на посади членів правління.

Заступник міністра інфраструктури своєю чергою додав, що створено Антикризовий штаб, який займається налагодженням нормальної роботи і функціонуванням “УЗ”.

Доповнення

Вчора, 9 вересня ВР ухвалила звіт ТСК щодо ситуації в “УЗ”, де зокрема зазначена необхідність термінових кадрових змін

ТСК з питань оцінки критичного стану “УЗ” була створена в парламенті в січні, відразу після повідомлення про рекордні збитки національної компанії в минулому році.

За період роботи ТСК звільнено попереднє керівництво “УЗ”, активізовано роботу правоохоронних органів, крім того, питанням “УЗ” зацікавився Рада нацбезпеки України.

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