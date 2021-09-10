Председатель ВСК спросила у премьер-министра, почему до сих пор не уволены члены Наблюдательного Совета "УЗ"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Председатель Временной следственной комиссии ВР по вопросам оценки критического состояния "УЗ" Юлия Гришина подняла вопрос кадровых изменений на железной дороге во время часа вопросов к правительству, сообщает УНН.
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"Почему до сих пор не заменены члены Наблюдательного Совета, у которых контракты закончились еще в июне? Почему заменены члены правления, из-за которых компания понесла 12 млн грн убытков? И когда конкретно будут принять эти решения", - спросила Гришина у премьер-министра сегодня в Раде.
Отвечая на вопрос нардепа, Денис Шмыгаль заявил, что "УЗ" одно из важнейших предприятий государства и ныне там происходят значительные изменения, в частности кадровые - продолжается поиск претендентов на должности членов правления.
Заместитель министра инфраструктуры в свою очередь добавил, что создан Антикризисный штаб, который занимается налаживанием нормальной работы и функционированием "УЗ".
Дополнение
Вчера, 9 сентября ВР приняла отчет ВСК по ситуации в "УЗ", где в частности отмечена необходимость срочных кадровых изменений.
ВСК по вопросам оценки критического состояния "УЗ" была создана в парламенте в январе, сразу после сообщения о рекордных убытках национальной компании в прошлом году.
За период работы ВСК уволено предыдущее руководство "УЗ", активизирована работа правоохранительных органов, кроме того, вопросом "УЗ" заинтересовался Совет нацбезопасности Украины.