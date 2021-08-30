Голова ТСК Гришина прокоментувала чергову аварію українського поїзда

Цитата:

"Знову поїзд зійшов з рейок. Це страшно, але мені, як голові ТСК по Укрзалізниці, ця фраза вже стала звичною", - написала вона.

Гришина впевнена, що передусім потрібно вирішити проблему кадрів "УЗ".

Детальніше

"Питання технології роботи залізниці та її переоснащення повинні бути під контролем професійних залізничників. Інакше буде біда. ТСК про це попереджала неодноразово. Багато пасажирів через чергове сходження знову не потраплять вчасно в пункт призначення. Власники вантажу знову не доставлять свій товар і вкотре подумають, чи зв'язуватися взагалі із залізницею надалі. Укрзалізниця знову зазнає збитків. Хто за все це буде відповідати?" - прокоментувала голова ТСК.

Гришина також додала, що вже з вересня ТСК відновлює активну фазу роботи, і кожен випадок буде розбиратися детально.

"Будемо все, що ми відзначили в проміжному звіті ТСК, виносити на найвищий рівень і втілювати в життя. Галузь потрібно рятувати!" - резюмувала вона.

У контексті

Менше ніж за тиждень на залізниці України сталося дві аварії. 26 серпня з рейок зійшли вантажні вагони у Львівській області, а вчора аналогічна ситуація сталася в Запорізькій області.

Доповнення

ТСК з питань оцінки критичного стану "УЗ" була створена в парламенті в січні, відразу після повідомлення про рекордні збитки національної компанії торік.

За період роботи ТСК звільнено попереднє керівництво "УЗ", активізовано роботу правоохоронних органів, крім того, питанням "УЗ" зацікавилася Рада нацбезпеки України.