Глава ВСК Гришина прокомментировала очередную аварию украинского поезда
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Украине в очередной раз поезд сошел с рельс, на этот раз в Запорожской области. Основная инфраструктура “УЗ” в критическом состоянии. Об этом заявила глава профильной Временной следственной комиссии Верховной Рады, народный депутат от фракции “Слуга народа” Юлия Гришина, передает УНН.
Цитата:
“Опять поезд сошел с рельс. Это страшно, но мне, как главе ВСК по Укрзализныце, эта фраза уже стала привычной”, — написала она.
Гришина уверена, что в первую очередь нужно решить проблему кадров “УЗ”.
Детальнее
“Вопросы технологии работы железной дороги и ее переоснащения должны быть под контролем профессиональных железнодорожников. Иначе быть беде. ТСК об этом предупреждала неоднократно. Многие пассажиры из-за очередного схода снова не попадут вовремя в пункт назначения. Грузовладельцы опять не доставят свой товар и в который раз подумают, связываться ли вообще с железной дорогой впредь. Укрзализныця снова терпит убытки. Кто за все это будет отвечать?” — прокомментировала глава ВСК.
Гришина также добавила, что уже с сентября ВСК возобновляет активную фазу работы, и каждый случай будет разбираться детально.
“Будем все, что мы отметили в промежуточном отчете ВСК, выносить на самый высокий уровень и воплощать в жизнь. Отрасль нужно спасать!” — резюмировала она.
В контексте
Меньше чем за неделю на железной дороге Украины произошло две аварии. 26 августа с рельс сошли грузовые вагоны во Львовской области, а вчера аналогичная ситуация случилась в Запорожской области.
Дополнение
ВСК по вопросам оценки критического состояния “УЗ” была создана в парламенте в январе, сразу после сообщения о рекордных убытках национальной компании в прошлом году.
За период работы ВСК уволено предыдущее руководство "УЗ", активизирована работа правоохранительных органов, кроме того, вопросом “УЗ” заинтересовался Совет нацбезопасности Украины.