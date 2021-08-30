Глава ВСК Гришина прокомментировала очередную аварию украинского поезда

Цитата:

“Опять поезд сошел с рельс. Это страшно, но мне, как главе ВСК по Укрзализныце, эта фраза уже стала привычной”, — написала она.

Гришина уверена, что в первую очередь нужно решить проблему кадров “УЗ”.

Детальнее

“Вопросы технологии работы железной дороги и ее переоснащения должны быть под контролем профессиональных железнодорожников. Иначе быть беде. ТСК об этом предупреждала неоднократно. Многие пассажиры из-за очередного схода снова не попадут вовремя в пункт назначения. Грузовладельцы опять не доставят свой товар и в который раз подумают, связываться ли вообще с железной дорогой впредь. Укрзализныця снова терпит убытки. Кто за все это будет отвечать?” — прокомментировала глава ВСК.

Гришина также добавила, что уже с сентября ВСК возобновляет активную фазу работы, и каждый случай будет разбираться детально.

“Будем все, что мы отметили в промежуточном отчете ВСК, выносить на самый высокий уровень и воплощать в жизнь. Отрасль нужно спасать!” — резюмировала она.

В контексте

Меньше чем за неделю на железной дороге Украины произошло две аварии. 26 августа с рельс сошли грузовые вагоны во Львовской области, а вчера аналогичная ситуация случилась в Запорожской области.

Дополнение

ВСК по вопросам оценки критического состояния “УЗ” была создана в парламенте в январе, сразу после сообщения о рекордных убытках национальной компании в прошлом году.

За период работы ВСК уволено предыдущее руководство "УЗ", активизирована работа правоохранительных органов, кроме того, вопросом “УЗ” заинтересовался Совет нацбезопасности Украины.