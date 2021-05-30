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Голова парламенту ЄС ініціює посилення санкцій проти Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Голова парламенту Євросоюзу Давид Сассолі закликав до посилення санкцій проти Росії на тлі кризи в Білорусі. Про це інформує УНН з посиланням на T-Online.

Голова парламенту ЄС ініціює посилення санкцій проти Росії

Цитата

"Ми повинні посилити санкції проти російських чиновників, але також встановити більш тісні контакти з населенням і громадянським суспільством і підтримати російських дисидентів, неурядові організації та незалежні ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Сассолі охарактеризував відносини між ЄС і Росією як "дуже напружені". Він згадав про отруєння і тюремне ув'язнення кремлівського критика Олексія Навального і триваючий конфлікт на сході України.

Спікер парламенту також закликав активізувати подальші заходи для звільнення затриманого блогера Романа Пртасевича: "Його фото слід виставляти у всіх аэопортах і ​​в Європарламенті".

L39;attivista Roman Protasevich, sequestrato dalle autorità bielorusse a bordo di un volo europeo di linea.
Contro questo atto di pirateria aerea, invito tutti gli aeroporti europei a esporne il ritratto: sarà uno dei segnali della nostra solidarietà. Romanliberosubito!

— David Sassoli (@DavidSassoli) May 25, 2021

"Первинна реакція ЄС на зміну маршруту пасажирського літака Ryanair була "рішучою і закритою", - сказав Сассолі. У той же час він визнав: "Наша увага у зовнішній політиці була би сильнішою, якби ми подолали принцип одностайності, який іноді паралізує нас в наших рішеннях".

Затримання Протасевича і Сапеги

Софія Сапега була затримана 23 травня разом з колишнім редактором опозиційного білоруського порталу Nexta Романом Протасевичем. Вони летіли на літаку компанії Ryanair, який виконував рейс з Афін до Вільнюса і був змушений здійснити посадку в Мінську через повідомлення про мінування, що виявився згодом хибним.

Німеччина, Євросоюз, США та інші західні країни різко засудили дії Білорусі, звинувативши її владу в державному тероризмі, і зажадали негайного звільнення Протасевича і Сапеги.

Після інциденту з літаком Ryanair Великобританія і Франція призупинили дозвіл на польоти білоруської державної авіакомпанії "Бєлавіа", Литва перестала приймати літаки з Білорусі, а Єврорада розпорядилася заборонити польоти "Бєлавіа" в усі країни ЄС.

В Євросоюзі в рамках неформальної зустрічі глав МЗС домовилися про введення нових санкцій відносно білоруського режиму.

Цілий ряд європейських авіакомпаній, в тому числі французька Air France, латвійська airBaltic, нідерландська KLM, скандинавська SAS, угорська Wizz Air, німецька Lufthansa, фінська Finnair, відмовилися від використання білоруського повітряного простору.

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