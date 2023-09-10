Голова Одеської ОВА Кіпер про люстрацію: це незаконно, але очищення влади мало свої плюси

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«Люстрація незаконна. Це визнав ЄСПЛ - люстрація порушує права людини. Більше того, сьогодні в ЄСПЛ розглядається багато справ, поданих українськими чиновниками проти держави Україна. Ці справи на завершальній стадії, і навіть по окремих є рішення. Знаю, що до ЄСПЛ було подано десь 120-130 тисяч відповідних заяв, в тому числі і від мене», - розповів він.

Головне, що цей закон був несправедливий. Людей звільняли через начебто узурпацію влади разом з експрезидентом Віктором Януковичем, хоча значна кількість цих людей в очі ніколи його не бачили.

«Не можна оцінювати когось лише за тим, що він працював у той час, коли президентом був Янукович. Я працював в Івано-Франківській області. Януковича ніколи не бачив наживо. Звинувачувати мене і таких, як я, в узурпації влади з Януковичем, а саме так було записано в трудовій книжці, це дивно. Тоді ми були розчаровані, а зараз це смішно», - зазначив Кіпер.

Поряд з цим, на переконання Кіпера, люстрація в Україні дала свої плоди.

«Люстрація дала поштовх новій генерації. Тобто людям, які з тих чи інших причин ніколи не були б керівниками. Їх підтягнули, призначили і вони перезапустили систему», - пояснив очільник ОВА.

Нагадаємо, у 2019 році Кіпер оскаржив свою люстрацію.