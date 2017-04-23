Голова ОБСЄ підтвердив факт загибелі одного із співробітників СММ в Україні

"Трагічна новина з України. Патруль СММ підірвався на міні, один член патруля загинув, ще один поранений. Смерть колеги є шоком для всього ОБСЄ", - повідомив С.Курц.

Також він додав, що сподівається, що спостерігач, який отримав поранення скоро одужає.

"Тільки що поговорив з главою СММ послом (Эртугрулом) Апаканом: потрібно провести ретельне розслідування. Винні будуть притягнуті до відповідальності", - додав С.Курц.

Нагадаємо, на Луганщині підірвався автомобіль СММ ОБСЄ.