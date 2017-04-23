Голова ОБСЄ підтвердив факт загибелі одного із співробітників СММ в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Голова ОБСЄ Себастіан Курц підтвердив факт загибелі одного із співробітників патруля Спеціальної моніторингової місії організації в Україні і пообіцяв, що винні будуть притягнуті до відповідальності. Про це він написав у своєму мікроблозі Twitter, передає УНН.
"Трагічна новина з України. Патруль СММ підірвався на міні, один член патруля загинув, ще один поранений. Смерть колеги є шоком для всього ОБСЄ", - повідомив С.Курц.
Також він додав, що сподівається, що спостерігач, який отримав поранення скоро одужає.
"Тільки що поговорив з главою СММ послом (Эртугрулом) Апаканом: потрібно провести ретельне розслідування. Винні будуть притягнуті до відповідальності", - додав С.Курц.
Нагадаємо, на Луганщині підірвався автомобіль СММ ОБСЄ.