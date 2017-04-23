Глава ОБСЕ подтвердил факт гибели одного из сотрудников СММ в Украине

"Трагическая новость из Украины. Патруль СММ подорвался на мине, один член патруля погиб, еще один ранен. Смерть коллеги является шоком для всего ОБСЕ", - сообщил С.Курц.

Также он добавил, что надеется, что наблюдатель, получивший ранения скоро выздоровеет.

"Только что поговорил с главой СММ послом (Эртугрулом) Апаканом: нужно провести тщательное расследование. Виновные будут привлечены к ответственности", - добавил С.Курц.

Напомним, на Луганщине взорвался автомобиль СММ ОБСЕ .