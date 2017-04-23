Глава ОБСЕ подтвердил факт гибели одного из сотрудников СММ в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Глава ОБСЕ Себастьян Курц подтвердил факт гибели одного из сотрудников патруля Специальной мониторинговой миссии организации в Украине и пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, передает УНН.
"Трагическая новость из Украины. Патруль СММ подорвался на мине, один член патруля погиб, еще один ранен. Смерть коллеги является шоком для всего ОБСЕ", - сообщил С.Курц.
Также он добавил, что надеется, что наблюдатель, получивший ранения скоро выздоровеет.
"Только что поговорил с главой СММ послом (Эртугрулом) Апаканом: нужно провести тщательное расследование. Виновные будут привлечены к ответственности", - добавил С.Курц.
Напомним, на Луганщине взорвался автомобиль СММ ОБСЕ .