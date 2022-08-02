Голова МЗС Великої Британії випадково обмовилася, що підтримуватиме володимира путіна

Цитата

"Я також продовжу підтримувати володимира путіна", – сказала Трасс. Після цього вона миттєво виправилась і, використавши потрібний за змістом привід до фразового дієслова stand (to замість for), сказала: "протистояти володимиру путіну".

Додамо

Трасс ще й кандидат на пост прем'єр-міністра замість Бориса Джонсона.

Опитування 807 членів Консервативної партії, проведене італійською компанією Techne 19-27 липня, показало, що Трасс підтримують 48% порівняно з 43% колишнього міністра фінансів Ріші Сунака.

Більше 60% консерваторів в опитуванні Techne заявили, що Трасс має кращі ідеї про податки та інфляцію, ніж Сунак. Вони також підтримували її імміграційні плани.

Проте респонденти заявили, що Сунак мав найкращу політику щодо Brexit та енергетики.

Сунак та Трасс борються за голоси близько 200 000 членів-консерваторів, які оберуть наступного прем'єр-міністра, а переможця буде оголошено 5 вересня.