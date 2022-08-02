Голова МЗС Великої Британії випадково обмовилася, що підтримуватиме володимира путіна

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 27075 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 57838 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 70760 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 80847 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 79667 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 77790 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 85245 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 224086 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 149415 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172513 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.3 м/с
92 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 39815 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 80135 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 103356 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 100274 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 57174 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 19041 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 224107 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 498723 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 448330 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 654288 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 9063 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 28699 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 57174 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 103356 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 114220 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Голова МЗС Великої Британії випадково обмовилася, що підтримуватиме володимира путіна

Голова МЗС Великої Британії випадково обмовилася, що підтримуватиме володимира путіна

Київ • УНН

 • 454766 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс випадково обмовилася, що підтримуватиме президента росії володимира путіна. Казус трапиився на зустрічі із членами Консервативної партії в Ексетері, передає УНН з посиланням на Sky News.

Цитата

"Я також продовжу підтримувати володимира путіна", – сказала Трасс. Після цього вона миттєво виправилась і, використавши потрібний за змістом привід до фразового дієслова stand (to замість for), сказала: "протистояти володимиру путіну".

Додамо

Трасс ще й кандидат на пост прем'єр-міністра замість Бориса Джонсона.

Опитування 807 членів Консервативної партії, проведене італійською компанією Techne 19-27 липня, показало, що Трасс підтримують 48% порівняно з 43% колишнього міністра фінансів Ріші Сунака.

Більше 60% консерваторів в опитуванні Techne заявили, що Трасс має кращі ідеї про податки та інфляцію, ніж Сунак. Вони також підтримували її імміграційні плани.

Проте респонденти заявили, що Сунак мав найкращу політику щодо Brexit та енергетики.

Сунак та Трасс борються за голоси близько 200 000 членів-консерваторів, які оберуть наступного прем'єр-міністра, а переможця буде оголошено 5 вересня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,626.50
Золото
$3,164.95
Tesla
$263.73
Brent
$74.76
S&P 500
$5,597.25
Газ TTF
$42.14
Ethereum
$1,865.95