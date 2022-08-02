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Глава МИД Великобритании случайно оговорилась, что будет поддерживать владимира путина

Глава МИД Великобритании случайно оговорилась, что будет поддерживать владимира путина

Киев • УНН

 • 454764 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс случайно оговорилась, что будет поддерживать президента россии владимира путина. Казус случился на встрече с членами Консервативной партии в Эксетере, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Цитата

"Я также продолжу поддерживать владимира путина", – сказала Трасс. После этого она мгновенно исправилась и, использовав нужный по содержанию повод к фразовому глаголу stand (to вместо for), сказала: "противостоять владимиру путину".

Добавим

Трасс еще и кандидат на пост премьер-министра вместо Бориса Джонсона.

Опрос 807 членов Консервативной партии, проведенный итальянской компанией Techne 19-27 июля, показал, что Трасс поддерживают 48% по сравнению с 43% бывшего министра финансов Риши Сунака.

Более 60% консерваторов в опросе Techne заявили, что у Трасс есть лучшие идеи о налогах и инфляции, чем Сунака. Они также поддерживали ее иммиграционные планы.

Однако респонденты заявили, что Сунак имел лучшую политику по Brexit и энергетике.

Сунак и Трасс борются за голоса около 200 000 членов-консерваторов, которые изберут следующего премьер-министра, а победитель будет объявлен 5 сентября.

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