Глава МИД Великобритании случайно оговорилась, что будет поддерживать владимира путина
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс случайно оговорилась, что будет поддерживать президента россии владимира путина. Казус случился на встрече с членами Консервативной партии в Эксетере, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Цитата
"Я также продолжу поддерживать владимира путина", – сказала Трасс. После этого она мгновенно исправилась и, использовав нужный по содержанию повод к фразовому глаголу stand (to вместо for), сказала: "противостоять владимиру путину".
Добавим
Трасс еще и кандидат на пост премьер-министра вместо Бориса Джонсона.
Опрос 807 членов Консервативной партии, проведенный итальянской компанией Techne 19-27 июля, показал, что Трасс поддерживают 48% по сравнению с 43% бывшего министра финансов Риши Сунака.
Более 60% консерваторов в опросе Techne заявили, что у Трасс есть лучшие идеи о налогах и инфляции, чем Сунака. Они также поддерживали ее иммиграционные планы.
Однако респонденты заявили, что Сунак имел лучшую политику по Brexit и энергетике.
Сунак и Трасс борются за голоса около 200 000 членов-консерваторов, которые изберут следующего премьер-министра, а победитель будет объявлен 5 сентября.