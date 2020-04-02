Голова МОЗ: медикам "швидкої" втричі збільшать оклад
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Фельдшери та водії карет швидкої допомоги, так само, як і лікарі, отримають відповідні надбавки. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає УНН з посиланням на Telegram-канал МОЗ.
“У списку спеціальностей є зокрема і всі посади "екстренки“ — в пункті про лікарів інших спеціальностей, що зайняті лікуванням лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Однак виникло непорозуміння — мені надійшло чимало повідомлень, нібито ані фельдшерів, ані водіїв "швидкої" там немає, бо ж не прописано окремо”, — заявив міністр.
З його слів, ця інформація не відповідає дійсності.
У МОЗ при цьому з посиланням на Степанова підкреслюють, що “медичні працівники швидкої допомоги включені до переліку медичних спеціальностей, яким буде збільшено оклади втричі”.
“Весь цей перелік є, але щоб уникнути непорозумінь, до наказу внесуть коригування та пропишуть це окремо. Інформація з‘явиться протягом дня на сайті МОЗ. Там будуть перераховані абсолютно всі категорії, окремо”, — сказав Степанов.
Він додав, що захист лікарів є пріоритетом, і держава буде приділяти підвищену увагу до умов, в яких працюють українські лікарі.
Як повідомляв УНН, напередодні Степанов підписав наказ, згідно з яким, вже за березень медпрацівники, зайняті лікуванням пацієнтів з COVID-19, отримають доплату в розмірі трьох посадових окладів.