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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Глава Минздрава: медикам "скорой" втрое увеличат оклад

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. Фельдшеры и водители карет скорой помощи, так же, как и врачи, получат соответствующие надбавки. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Минздрава.

"В списке специальностей есть в частности и все должности "экстренки" - в пункте о врачях других специальностей, занятых лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Однако возникло недоразумение - мне поступило немало сообщений, якобы ни фельдшеров, ни водителей "скорой" там нет, так как не прописано отдельно", - заявил министр.

По его словам, эта информация не соответствует действительности.

В Минздраве при этом со ссылкой на Степанова подчеркивают, что "медицинские работники скорой помощи включены в перечень медицинских специальностей, которым будет увеличено оклады втрое".

"Весь этот перечень есть, но во избежание недоразумений, в приказ внесут корректировки и пропишут это отдельно. Информация появится в течение дня на сайте Минздрава. Там будут перечислены абсолютно все категории, отдельно", - сказал Степанов.

Он добавил, что защита врачей является приоритетом, и государство будет уделять повышенное внимание условиям, в которых работают украинские врачи.

Как сообщал УНН, накануне Степанов подписал приказ, согласно которому уже за март медработники, занятые лечением пациентов с COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов.

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