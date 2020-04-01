Медпрацівникам, які борються з коронавірусом, втричі збільшено оклад - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов підписав наказ, згідно з яким, вже за березень медпрацівники, зайняті лікуванням пацієнтів з COVID-19, отримають доплату в розмірі трьох посадових окладів. Про це стало відомо з Telegram-каналу Коронавірус_інфо, передає УНН.
“Вже за березень медичні працівники України, зайняті лікуванням пацієнтів з лабораторно підтвердженими випадками COVID-19, отримають доплату в розмірі трьох посадових окладів”, — йдеться у повідомленні.
Так, наказом визначено перелік посад медичних працівників за двадцятьма напрямками, яким з березня 2020 року здійснюється доплата, серед них пульмонологи, інфекціоністи, епідеміологи, бактеріологи, вірусологи та інші.
Повідомляється, що доплата діятиме на період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Раніше УНН писав, що лікарі інфекційних відділень, які рятують від коронавірусу, зможуть отримати доплату у розмірі від 5 до 10 тисяч гривень уже в квітні.