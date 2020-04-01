Медработникам, которые борются с коронавирусом, втрое увеличен оклад - МОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал приказ, согласно которому уже за март медработники, занятые лечением пациентов с COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов. Об этом стало известно из Telegram-канала Коронавирус_инфо, передает УНН.
"Уже за март медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов", - говорится в сообщении.
Так, приказом определен перечень должностей медицинских работников по двадцати направлениям, которым с марта 2020 года осуществляется доплата, среди них пульмонологи, инфекционисты, эпидемиологи, бактериологи, вирусологи и другие.
Сообщается, что доплата будет действовать на период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19.
Ранее УНН писал, что врачи инфекционных отделений, которые спасают от коронавируса, смогут получить доплату в размере от 5 до 10 тыс. гривен уже в апреле.