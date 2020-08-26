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Голова Мінфіну розповів, які будуть наслідки збільшення мінімалки

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що уряд збільшує мінімальну заробітну плату для того, щоб прирівняти її з прожитковим мінімумом, та пояснив, що це не призведе до звільнень, як і вплив на інфляцію через збільшення мінімальної заробітної плати буде не суттєвим і може бути в межах 0,5-1%. Про це він сказав в ефірі кількох телеканалів, передає УНН з посиланням на YouTube канал Міністерства фінансів України.

Голова Мінфіну розповів, які будуть наслідки збільшення мінімалки

“Хочу сказати, що ми не робимо непрорахованих кроків, для нас ключове завдання було прирівняти мінімальну заробітну плату і, фактично, рівень прожиткового мінімуму, який на сьогоднішній день вищий, ніж мінімальна заробітна плата - 4948 (гривень - ред.). Тому ця ситуація є неприпустимою, і наше завдання - ми тут просто банально маємо зробити крок назустріч людям, які отримують заробітну плату нижчу, ніж прожитковий мінімум. Це перше. Інша складова - це співвідношення між мінімальною заробітною платою і середньою заробітною платою. Україна відноситься до категорії країн, де це співвідношення складає 43-45%”, - сказав Сергій Марченко.

За його словами, у Франції та Португалії цей показник становить 62-63%, у Великій Британії 55%, а в Польщі 54%.

“Ми також вважаємо, що достатній рівень має бути вище 50%. В межах 50-60%. Тому, це є науково обґрунтований рівень, який нам дозволяє безболісно впроваджувати цей захід”, - додав міністр.

Він додав, що вплив на інфляцію через збільшення мінімальної заробітної плати буде не суттєвим і може бути в межах 0,5-1%.

“Воно частково вплине, можливо, на собівартість певної продукції, яка виробляється, але це не призведе до звільнень чи ще чогось. Я вважаю, що це призведе лише до детінізації заробітних плат, і працівники отримують легально більшу суму коштів, відповідно, сплатять більше податків і єдиного соціального внеску до бюджету та Пенсійного фонду”, - сказав Сергій Марченко.

За його словами, в бюджеті є 4 млрд грн для підвищення мінімальної заробітної плати. На наступний рік бюджет будуть планувати з врахуванням підвищення мінімальної заробітної плати.

“Ми вважаємо, що більше 90% суб’єктів господарювання будуть діяти раціонально і підвищать заробітні плати, тому що, враховуючи рівень тінізації економіки, ви прекрасно розумієте, що левова частка заробітних плат виплачується в конвертах”, - додав Сергій Марченко.

Нагадаємо, Кабмін сьогодні планує підвищити зарплату для бюджетників.

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