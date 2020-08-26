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Глава Минфина рассказал, какие будут последствия увеличения минималки

Киев • УНН

 • 21762 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что правительство увеличивает минимальную заработную плату для того, чтобы приравнять ее с прожиточным минимумом, и объяснил, что это не приведет к увольнениям, как и влияние на инфляцию из-за увеличения минимальной заработной платы будет не существенным и может быть в пределах 0,5-1%. Об этом он сказал в эфире нескольких телеканалов, передает УНН со ссылкой на YouTube канал Министерства финансов Украины.

Глава Минфина рассказал, какие будут последствия увеличения минималки

"Хочу сказать, что мы не делаем непросчитанных шагов, для нас ключевая задача было приравнять минимальную заработную плату и, фактически, уровень прожиточного минимума, который на сегодняшний день выше, чем минимальная заработная плата - 4948 (гривен - ред.). Поэтому эта ситуация является недопустимой, и наша задача - мы здесь просто банально должны сделать шаг навстречу людям, которые получают заработную плату ниже, чем прожиточный минимум. Это первое. Другая составляющая - это соотношение между минимальной заработной платой и средней заработной платой. Украина относится к категории стран, где это соотношение составляет 43-45%", - сказал Сергей Марченко.

По его словам, во Франции и Португалии этот показатель составляет 62-63%, в Великобритании 55%, а в Польше 54%.

"Мы также считаем, что достаточный уровень должен быть выше 50%. В пределах 50-60%. Поэтому, это научно обоснованный уровень, который нам позволяет безболезненно внедрять эту меру", - добавил министр.

Он добавил, что влияние на инфляцию из-за увеличения минимальной заработной платы будет не существенным и может быть в пределах 0,5-1%.

"Оно частично повлияет, возможно, на себестоимость определенной производимой продукции, но это не приведет к увольнениям или еще чему-то. Я считаю, что это приведет лишь к детенизации заработных плат, и работники получают легально большую сумму средств, соответственно, заплатят больше налогов и единого социального взноса в бюджет и Пенсионный фонд", - сказал Сергей Марченко.

По его словам, в бюджете есть 4 млрд грн для повышения минимальной заработной платы. На следующий год бюджет будут планировать с учетом повышения минимальной заработной платы.

"Мы считаем, что более 90% субъектов хозяйствования будут действовать рационально и повысят заработные платы, потому что, учитывая уровень тенизации экономики, вы прекрасно понимаете, что львиная доля заработных плат выплачивается в конвертах", - добавил Сергей Марченко.

Напомним, Кабмин сегодня планирует повысить зарплату для бюджетников.

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