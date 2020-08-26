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Кабмін сьогодні планує підвищити зарплату для бюджетників

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути питання щодо підвищення заробітної плати для працівників закладів бюджетної сфери, а також перерозподілити видатки для кількох міністерств на 2020 рік. Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний уряду.

Кабмін сьогодні планує підвищити зарплату для бюджетників

Так, урядовці планують розглянути низку законів, які стосуються захисту дітей з питань міждержавного усиновлення, а також проект указу Президента про порядок здійснення помилування.

Також планується розглянути низку проектів постанов, зокрема, щодо порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду та підвищення зарплати для працівників закладів бюджетної сфери.

Окрім того, члени уряду планують розглянути проекти розпоряджень щодо розподілу субвенції з держбюджету на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної освіти у 2020 році; щодо перерозподіл видатків для МОН та Мінветеранів на 2020 рік.

Уряд також планує розглянути кадрові питання.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила підвищення мінімальної зарплати з 1 вересня до 5 тис. грн.

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