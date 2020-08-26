Кабмін сьогодні планує підвищити зарплату для бюджетників

Так, урядовці планують розглянути низку законів, які стосуються захисту дітей з питань міждержавного усиновлення, а також проект указу Президента про порядок здійснення помилування.

Також планується розглянути низку проектів постанов, зокрема, щодо порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду та підвищення зарплати для працівників закладів бюджетної сфери.

Окрім того, члени уряду планують розглянути проекти розпоряджень щодо розподілу субвенції з держбюджету на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної освіти у 2020 році; щодо перерозподіл видатків для МОН та Мінветеранів на 2020 рік.

Уряд також планує розглянути кадрові питання.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила підвищення мінімальної зарплати з 1 вересня до 5 тис. грн.