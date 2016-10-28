Голова ДПСУ задекларував квартиру і 245 тис. грн зарплатні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко подав електронну декларацію за 2015 рік, де вказав, що має квартиру і дві земельні ділянки, а його зарплатня становила 245,1 тис. грн, передає УНН.
Згідно з декларацією, В.Назаренко заробив протягом минулого року 245 тис. 144 грн зарплати, а дружина Олена Назаренко - 254 тис. 298 грн.
Голова ДПСУ задекларував готівкові кошти на такі суми: 17 тис. дол., 300 тис. грн, а в дружини: 90 тис. дол та 640 тис. грн.
В.Назаренко має квартиру 69 кв. м, гараж – 45,20 кв. м.
При цьому, його дружина, Олена Назаренко, є власником – двох земельних ділянок загальною площею 1196 кв. м і 560 кв. м., вона є власником автомобіля Volkswagen Tiguan 2011 року вартістю 385 тис. 440 грн.
Також на дружину зареєстровано дачний будинок площею 66,4 кв. м, а також одне місце на паркінгу – 17,4 кв. м.