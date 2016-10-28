Председатель ГПСУ задекларировал квартиру и 245 тыс. грн зарплаты
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко подал электронную декларацию за 2015 год, где указал, что имеет квартиру и два земельных участка, а его зарплата составляла 245,1 тыс. грн, передает УНН.
Согласно декларации, В.Назаренко заработал в течение прошлого года 245 тыс. 144 грн зарплаты, а жена Елена Назаренко - 254 тыс. 298 грн.
Председатель ГПСУ задекларировал наличные средства на следующие суммы: 17 тыс. долл., 300 тыс. грн, а у жены 90 тыс. долл и 640 тыс. грн.
В.Назаренко имеет квартиру 69 кв. м, гараж - 45,20 кв. м.
При этом, его жена, Елена Назаренко, является владельцем - двух земельных участков общей площадью 1196 кв. м и 560 кв. м., она является владельцем автомобиля Volkswagen Tiguan 2011 года стоимость 385 тыс. 440 грн.
Также на жену зарегистрирован дачный дом площадью 66,4 кв. м, а также одно место на паркинге - 17,4 кв. м.