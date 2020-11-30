Голова Донецької ОДА показав, як лікують COVID-19 у прифронтовій Костянтинівці

“Костянтинівська міська інфекційна лікарня. Від восьмого березня, коли сюди потрапив перший пацієнт з підозрою на ковід, всього в цій лікарні пройшла лікування 321 особа з підтвердженою хворобою і ще 226 — з підозрою. Зараз тут зайнято більше половини із відведених для хворих на ковід 90 ліжок, але лікарня здатна збільшити число місць до 120. Лікарня має 57 кисневих точок і планує закупити ще 30 кисневих концентраторів”, — розповів Кириленко.

За його даними, у Донецькій області за неділю, 29 листопада, лабораторії повідомили про ще 201 хворого на коронавірусну хворобу, серед яких 7 дітей.

Нагадаємо, в Україні станом на 30 листопада зафіксовано 732 тис. випадків COVID-19, приріст за добу — 9 946. За минулу добу в країні 114 летальних випадків, одужала — 5 771 особа. За весь час пандемії в Україні одужали понад 345 тис. людей, летальних випадків — 12 327.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів планує ввести повний локдаун на три тижні з 24 грудня по 15 січня. Водночас прессекретар Президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що можливість локдауну зберігається, проте поки точної дати нема.