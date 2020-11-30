Глава Донецкой ОГА показал, как лечат COVID-19 в прифронтовой Константиновке
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В прифронтовой Константиновке с начала пандемии лечение от коронавируса в городской больнице прошли более 300 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
“Константиновская городская инфекционная больница. С 8-го марта, когда сюда попал первый пациент с подозрением на ковид, всего в этой больнице прошел лечение 321 человек с подтвержденной болезнью и еще 226 — с подозрением. Сейчас здесь занято более половины из отведенных для больных ковидом 90 коек, но больница способна увеличить число мест до 120. Больница имеет 57 кислородных точек и планирует закупить еще 30 кислородных концентраторов”, — рассказал Кириленко.
По его данным, в Донецкой области за воскресенье, 29 ноября, лаборатории сообщили о еще 201 больном коронавирусной болезнью, среди которых 7 детей.
Напомним, в Украине состоянию на 30 ноября зафиксировано 732 тыс. случаев COVID-19, прирост за сутки — 9 946. За минувшие сутки в стране 114 летальных случаев, выздоровел — 5 771 человек. За все время пандемии в Украине выздоровели более 345 тыс. человек, летальных случаев — 12 327.
Как сообщал УНН, Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на три недели с 24 декабря по 15 января. В то же время пресс-секретар Президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что возможность локдауна сохраняется, однако пока точной даты нет.