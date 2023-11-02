Голова дипломатії ЄС: москва не повинна мати ілюзій, інші кризи не відвернуть нашу увагу від України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Підтримка України з боку Європейського Союзу триватиме стільки, скільки потрібно, попри інші кризи, заявив 1 листопада ввечері Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, пише УНН.
Цитата
"Російська агресія проти України досягла нового піку жорстокості: за 24 години її об’єктами стали понад 100 міст і сіл. москва не повинна мати ілюзій: інші кризи не відвернуть нашу увагу від України. Наша підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно", - написав Боррель у соцмережі X.
Нагадаємо
Лідери ЄС пообіцяли, що продовжать потужну фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку України стільки, скільки потрібно.